明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中一入學前測驗7‧15舉行

【明報專訊】教育局於「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）抽樣成績，以調整每間小學往後Band 1（第一組別）學生比例。局方昨發通函表示，測驗將於7月15日舉行，本年度各中學可自由選擇是否施行測驗，以了解中一新生中英數強弱項，學校須於下周二（10日）或之前回覆會否測驗。

中學可揀是否施行

受新冠疫情影響，教育局分別取消2020及2022年「中一入學前測驗」抽樣安排，直至疫後2024年恢復，2025及2026年度的中一派位則繼續採用最近兩次、即2018及2024年的抽樣成績作為調整工具。教育局昨稱，本年度各中學可自由選擇是否施行測驗，當局將不設抽樣和校外監考員；而測驗將於下月15日，按數學、英文和中文依次序舉行。

另外，教育局昨致函全港官津及直資小學，宣布下學年繼續推行「在校課後託管服務計劃」，在全港18區提供約1.44萬個服務名額，招募就讀小一至小六及符合資格的學生參加，讓學生盡量在校完成功課。

該計劃由政府2023/24學年通過關愛基金撥款推行，教育局稱計劃獲家長十分正面評價，本學年共有126間小學參與，提供約5900個服務名額。局方稱，本學年已參與的小學將自動列入參與名單內；倘有服務餘額，未能符合受惠資格的學生家庭，則可每月繳付1350元參加計劃。

相關字詞﹕Pre-S1 升中派位 在校課後託管服務計劃 中一入學前香港學科測驗 教育局

上 / 下一篇新聞