中一入學前測驗7‧15舉行

中學可揀是否施行

受新冠疫情影響，教育局分別取消2020及2022年「中一入學前測驗」抽樣安排，直至疫後2024年恢復，2025及2026年度的中一派位則繼續採用最近兩次、即2018及2024年的抽樣成績作為調整工具。教育局昨稱，本年度各中學可自由選擇是否施行測驗，當局將不設抽樣和校外監考員；而測驗將於下月15日，按數學、英文和中文依次序舉行。

另外，教育局昨致函全港官津及直資小學，宣布下學年繼續推行「在校課後託管服務計劃」，在全港18區提供約1.44萬個服務名額，招募就讀小一至小六及符合資格的學生參加，讓學生盡量在校完成功課。

該計劃由政府2023/24學年通過關愛基金撥款推行，教育局稱計劃獲家長十分正面評價，本學年共有126間小學參與，提供約5900個服務名額。局方稱，本學年已參與的小學將自動列入參與名單內；倘有服務餘額，未能符合受惠資格的學生家庭，則可每月繳付1350元參加計劃。