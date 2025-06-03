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教育

研AI早識別皮膚癌 中三生奪少年創科獎

【明報專訊】創科比賽「第二屆少年創科達人大獎」頒獎禮上月舉行。皮膚癌難憑肉眼準確識別，有中三學生受親人患癌經歷啟發，研發利用AI早期檢測應用程式檢測皮膚癌，冀提高人們健康意識及鼓勵及時就醫。有中五生專為劏房戶設計低成本小型智能空氣淨化機，藉發明提升弱勢社群的健康和生活品質。

比賽由香港資優教育學苑等機構主辦。來自聖保羅男女中學的中三生張雋弘，憑研發「慧眼識癌Cancerract」程式奪得十大創科少年獎。受訪當天，他上載皮膚照片，約一分鐘後程式分析出黑色素瘤（Melanoma）及基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma）等的風險概率。他介紹說，程式另設醫療地圖，協助用戶尋找附近診所，以及提供紫外線指數等，供用家參考應否外出。

談及研發靈感，張憶述兩三年前爺爺鼻上長出黑痣，乍看與普通痣無異，但其後逐漸變大，所幸及早診斷為皮膚癌，可獲適切治療，亦讓他意識到盡早發現皮膚癌的重要。他形容爺爺算幸運，不少獨居長者或生活繁忙的人，平日難察覺身體異樣或致病情惡化，冀程式有助排解人們的健康疑慮。

用哈佛數據訓練程式 77.8%準確

張雋弘表示，自己用美國哈佛大學提供的1萬張開源數據訓練程式，當中的照片以白人皮膚為主。他稱AI通過分析每個像素，找出皮膚癌的共同特徵或生長位置；當用戶上載照片後，程序將比對結果作分析。他指出，目前程式的診斷準確率為77.8%，盼日後聯繫本地及海外醫療機構，透過取得不同人種的皮膚影像，令分析更準確。他亦計劃改善程式頁面，由分析風險概率，變成直接告知用戶是否患癌，並提供更多皮膚相關的健康資訊。

中五生研廉價智能淨化機助劏房戶

同樣獲獎的宣道會陳朱素華紀念中學中五生黃穎彤，則研發低成本小型智能空氣淨化機「芯呼吸」，解決劏房空間狹窄及通風不良等問題。 她稱，用戶可透過手機監控空氣質素及記錄數據，倘環境中存有異味，手機程式會顯示黃色的提示畫面。

黃稱，新冠疫情期間從新聞報道得悉劏房戶的需求，啟發她研發過濾成本低於百元的淨化機，且大部分配件均可洗淨重用。談到賽事十強主要為名校學生，她稱多少有感自卑，見不少參賽作品皆配備AI技術，笑言「我個人認為（獲獎）是（因為發明）很……具人情味？」但她說比賽中亦有不少人主動認識她，沒有太大隔閡。她又憶述，曾在其他創科比賽中推廣她的作品，稱看到有公屋長者試用淨化機後反映「覺得好用」，令她有成功感，「我的初心（幫助弱勢）是真的做到出來」。

相關字詞﹕淨化機 皮膚癌 創科

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