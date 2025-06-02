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2025年6月2日星期一
常識學堂 第339期
古畫變3D 激發讀史想像 浸大團隊研發 逾30中小學採用
60醫護生北上醫院交流 有盼獲罕見病臨牀經驗
公民點對點：二戰歐洲終戰80年 中俄元首會
公民點對點：中國強軍之路
圖表開箱：香港AI產業
識讀媒體：人工智能興起 衍生版權爭議
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公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：為情緒 儲能量
趣學STEAM：運用儲能大法 對抗情緒危機
偵探M.A.D. 有應急 不着急
偵探M.A.D. 有應急 不着急
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【明報專訊】應急錢
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常識學堂 第339期
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