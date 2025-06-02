60醫護生北上醫院交流 有盼獲罕見病臨牀經驗

今年有9間本地院校參與計劃，包括港大及中大醫學院醫科生，以及多間院校護理學院學生。各校會推薦優秀學生，並由計劃評審委員會遴選最終人選。獲選學生全免學費、住宿費及往返機票，於6月及7月分三批前往上海交通大學附屬第六人民醫院、北京大學醫學部及北京協和醫院。

林哲玄稱，參與計劃的醫科生及護士生各佔一半，相關內地院校亦會派學生來港交流。他說，北京協和醫學院及轄下醫院均屬全國頂尖，該校醫學培訓歷史悠久，醫學技術全面，而全國罕見疾病集中於該醫院治療。

中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒稱，學生於兩周活動除上課、巡房、觀察做手術等，亦參與課餘活動。港大外科學系臨牀助理教授黃宇匡說，學生可於內科、外科、婦科、眼科、麻醉科等學習，港大亦派護理學生參與。

將到北京協和交流的中大四年級醫科生許穎喬說，希望跟隨有經驗的醫生掌握臨牀經驗，包括香港較少見的疑難雜症、罕見病等，並學習內地如何將人工智能、新科技應用於診斷及手術上。