明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

60醫護生北上醫院交流 有盼獲罕見病臨牀經驗

【明報專訊】由醫衛界立法會議員林哲玄任主席的「仁毅醫學教育獎學金計劃」今年舉辦第二屆，9所院校共60名醫科及護士學生將獲全額資助到內地院校和醫院交流兩周，包括今年新增的北京協和醫學院。有醫科生期望可跟隨富經驗的內地醫生掌握臨牀經驗，包括本港較少病例的罕見病。

今年有9間本地院校參與計劃，包括港大及中大醫學院醫科生，以及多間院校護理學院學生。各校會推薦優秀學生，並由計劃評審委員會遴選最終人選。獲選學生全免學費、住宿費及往返機票，於6月及7月分三批前往上海交通大學附屬第六人民醫院、北京大學醫學部及北京協和醫院。

林哲玄稱，參與計劃的醫科生及護士生各佔一半，相關內地院校亦會派學生來港交流。他說，北京協和醫學院及轄下醫院均屬全國頂尖，該校醫學培訓歷史悠久，醫學技術全面，而全國罕見疾病集中於該醫院治療。

中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒稱，學生於兩周活動除上課、巡房、觀察做手術等，亦參與課餘活動。港大外科學系臨牀助理教授黃宇匡說，學生可於內科、外科、婦科、眼科、麻醉科等學習，港大亦派護理學生參與。

將到北京協和交流的中大四年級醫科生許穎喬說，希望跟隨有經驗的醫生掌握臨牀經驗，包括香港較少見的疑難雜症、罕見病等，並學習內地如何將人工智能、新科技應用於診斷及手術上。

上 / 下一篇新聞