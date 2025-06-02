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教育

古畫變3D 激發讀史想像 浸大團隊研發 逾30中小學採用

【明報專訊】靜態的古畫對大部分中小學生來說或者興趣不大，但如能「走進」畫中，像駕駛無人機般於不同視點探索作品，感受或許不一樣。浸會大學歷史系副教授李建深年多前帶領跨學科團隊，研發3D教學平台和應用程式，將5幅古畫轉化成3D模型，配合擴增實境（AR）技術，用家能在手提裝置全方位賞析作品，現時已被30多間中小學採用。山水畫中的巍峨山峰，從此不再是平面，李相信平台有助刺激學生想像，令讀歷史不再沉悶。

5畫跨朝代 對應中史教學

5幅古畫橫跨唐代至清代，包括唐代《佛頂尊胜陀羅尼經變圖》和《明皇幸蜀圖》、北宋《谿山行旅圖》和《千里江山圖》，以及清代《乾隆西域戰圖十六：凱宴成功諸將士》。李建深說，現時中史課程除教授不同朝代的政治史，亦涉獵經濟、文化、藝術、宗教等範疇，而上述畫作正好能對應。

李建深以《千里江山圖》為例，該畫是宋徽宗時期的山水畫，用了青綠、藍靛色等當時很名貴的礦石顏料。他解釋，青綠山水在當時代表神仙境界，有宗教含意，除切合宋徽宗是道教皇帝，亦反映畫家希望帶出北宋江山恍如人間仙境，國家安定繁榮。他又以《明皇幸蜀圖》為例，創作背景是唐玄宗因安史之亂逃到蜀地。明明是逃難，畫作卻描繪唐玄宗衣衫整齊帶人遊山玩水、馬在休憩的場面；畫作亦以「幸蜀」為名，有「臨幸」的意思。

「那到底畫家是基於史實，還是做了些『歷史創造』呢？」李建深說透過賞析畫作，學生能思考畫家用意、當時的社會氛圍等。而通過3D模型學歷史，李相信能「動員」學生的五感，「如同打機般」激發學習動機。他另提到平台裏模型的視覺為實際視覺，有別於古人大多用上的「動態多元視角」，即在繪畫時糅合多個視覺。他說用家在使用模型時，可嘗試移動模型尋找「畫家視角」，增添學習趣味。

獲政府撥款460萬

已開放公衆瀏覽

有關計劃獲政府「優質教育基金電子學習配套計劃」撥款約460萬元，預料持續到下年中。李建深說現時平台已接觸500多名中小學生，盼明年擴展到1000人，現時亦開放給公眾瀏覽。浸大下學年起增設數位未來與人文學科文理學士課程，預計招生40人，李稱屆時亦會應用該平台作教學。

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