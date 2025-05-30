中小學3津貼合併設封頂 教局籲開源節流 議員料負擔轉嫁家長

正式通知削營辦津貼10%

李碧茜昨在網誌「局中人語」表示，在2025/26財政年度，為達到節省62億元目標，將整合津貼。局方假設學校不改變下學年財政支出，相信學校一般能應付調整差額，建議學校開源節流。局方下周四（6月5日）將辦簡介會，接受學校提問。

全方位學習津貼改按人頭計

教育局昨致函中小學，更新「擴大／營辦津貼（EOEBG）」下各範疇津貼額，9月新學年總津貼額平均較今學年少一成。此外，「全方位學習津貼」由按校本及核准班數發放改為按學生人數派發，每學年每名小學生1100元，每名中學生1500元。至於「姊妹學校計劃津貼」，每間公營中小學及直資學校每學年可獲16.5萬元。「戶外教育營計劃」不再獨立發放津貼，局方將3項津貼整合為「全方位學習及姊妹學校津貼」，將設「封頂」安排，學校所獲撥款將不超過上學年全方位及姊妹校津貼總額。

津貼小學議會主席兼小學校長張作芳以其學校有24班為例，料被削約70萬元資助，稱非小數目，將要開源節流。她說裁員非首要考慮，舉例將合併交流團，派校隊內地集訓時順道拜訪姊妹學校，而過往以郵寄邀請校友出席畢業禮，下學年或改用電郵，「聽落小恩小惠但儲錢係咁啦！」

聖公會何明華會督中學校長金偉明表示願共渡時艱，舉例該校幾年前起每年獲約百萬元「多元學習津貼」，比今次削資一成導致少收約80萬元多，相信學校有能力應對。他說，按學生人數發放津貼「較公道」，學校能更彈性調撥資源。張作芳同意整合津貼能減輕學校申請時的行政工序，惟盼未來倘學生人口回升，局方可考慮放寬「封頂」規定。

朱國強料需減大型校外研習 停資助交流

朱國強認為新措施影響學校日常運作，而以學生人數計算津貼額，學校或要調整全方位活動，例如減少花費較大的校外研習、停止資助學生境外交流，相信費用會轉嫁家長。