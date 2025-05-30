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教育
2025年5月30日星期五
中華小學堂 第063期
中小學3津貼合併設封頂 教局籲開源節流 議員料負擔轉嫁家長
教大「文化傳承中史教育」 JUPAS改選45爭一最烈
VTC擬建升降機中心 料2029年啟用增學額
書之異世界：對榴槤「0興」？
書之異世界：關於榴槤，原來可以寫出一整本書
書與人生：「搬字過畫」勾勒西西童趣世界
有價講：如何吸引人才來港？
人物例子庫：親近貧民的北方聖人——首名美國人教宗良十四世
人形圖鑑：いい
見聞識玩：習俗變運動的龍舟
答案
奇趣中華：潮州二胡 自己顧自己
穿越古今山：讀書的方法
講故事：傑傑與巨人國
穿越古今山：讀書的方法
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【明報專訊】為有效學習，語文科教師會安排默書、抄書等方法加強學生記憶。
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中華小學堂 第063期
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