體罰發脾氣 調查：三成小學生家長「消極教子」

家福會今年1月至2月與西貢區津貼小學校長會合作，網上訪問1021個來自13間西貢區津小的家長或照顧者，發現該區的小學生家庭幸福指數達6.68分，比全港的6.06分高0.62分。調查亦顯示，逾九成受訪者較常用「積極」的教養行為，例如會通過擁抱和親吻表達對孩子的喜愛，惟亦有近三成受訪者表示會採取「消極」教養行為。

家福會籲家長「積極」教養

家福會認為教養行為和家庭幸福互為影響，因此除建議家長應多以「積極」教養行為照顧子女，亦建議家長可參與社區開設的管教課程、自我照顧和維繫家庭關係的活動，稱活動有助增加家長間連結，建立「家長互助網」，讓家長遇事時可互相支援。

及早評估SEN子女提升家庭幸福感

另外，調查發現家中有確診SEN的子女的家庭，其家庭幸福指數平均為6.28分，較家中有懷疑但未確診SEN的子女的家庭還要高0.28分。西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良認為，結果印證及早安排子女接受評估和訓練能提升家庭幸福感，建議家長應積極尋資助協助子女，放下對子女和自己的嚴苛。