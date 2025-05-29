明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

Band 1校長批「4變5制」分化教界 倘區內收生不足 促交代是否仍允中一開5班

【明報專訊】教育局日前大幅改動中學開班機制，有校長及議員近日關注措施或使弱勢學校更劣勢。昨日有第一組別（俗稱Band 1）開設4班中一的中學校長表示不滿政策，批評局方造成教界分化與內鬥，又盼當局交代如果申請班數「4變5」的中學同區有學校收生不足，會否拒絕該申請。中學校長會主席連鎮邦認為，局方新推「4變5」機制反映政策倒退。

教局昨派開班信 重申最終視乎9月點人頭

另外，教育局昨向全港公營中學發放「開班信」，通知9月新學年各級核准班級結構及教職員編制，局方重申，最終的核准中一班級數目，仍視乎9月點算實際在學人數（俗稱點人頭）的結果而定。

教育局周二（27日）提出改變中學開班機制，其中連續3個年度開設4班中一的中學可申請擴至5班（下稱「4變5」方案），首年限額為5間中學，引發教界熱烈討論（見表）。

校長指門檻低憂致「上移錯配」

有不具名的Band 1中學校長昨向本報說，預料符合4變5方案申請資格的學校數目不少，形容申請門檻低。他說，學生人口下跌之際「Band 1學生都不夠Band 1學校分」，倘Band 1中學學額日後增多，並取錄能力不匹配的學生，會出現「上移錯配」問題，亦有可能導致個別全開英文班中學（俗稱英中）「落車」，即更多科目改回中文授課，指新政策對強校亦有挑戰。

該校長亦冀局方交代，如申請4變5的中學同區有學校收生不足，其申請會否被拒。他質疑局方長遠想開4或5班中一的強校，取締開2或3班的弱校，加上政府準備削減學校津貼，個別津貼由按學校派發，改為按學生人數派發，形容多項新措施「增加受歡迎學校收爆學生的誘因」，質疑局方任由開班多的中學與收生少的中學內鬥，教界環境更不穩定，憂慮新措施促使教界兩三年內現「殺校潮」。

中學校長會連鎮邦：是否加快調整學校量 減教育投資？

中學校長會主席連鎮邦昨表示，局方短期內有多項重大改動，「是否為了在短期內加快調整學校數量，減少對教育的投資呢？」他稱，局方2010年曾就「自願優化班級結構」計劃廣泛諮詢，當時每級開辦4班被視為政府與教界共識下的理想班級結構。他引述有校長質疑今次4變5方案是「開倒車」，亦關注批核準則。

至於幾年後中一至中四級各級均須「點人頭」，連鎮邦認為長遠增加學校行政工作，擔心教師需吸納不同班級的插班生。他稱，新措施導致收生困難的學校措手不及，期望當局未來及早廣泛諮詢，制定清晰的節流計劃及時間表，讓教界有足夠時間配合及做好準備。

上 / 下一篇新聞