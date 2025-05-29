Band 1校長批「4變5制」分化教界 倘區內收生不足 促交代是否仍允中一開5班

教局昨派開班信 重申最終視乎9月點人頭

另外，教育局昨向全港公營中學發放「開班信」，通知9月新學年各級核准班級結構及教職員編制，局方重申，最終的核准中一班級數目，仍視乎9月點算實際在學人數（俗稱點人頭）的結果而定。

教育局周二（27日）提出改變中學開班機制，其中連續3個年度開設4班中一的中學可申請擴至5班（下稱「4變5」方案），首年限額為5間中學，引發教界熱烈討論（見表）。

校長指門檻低憂致「上移錯配」

有不具名的Band 1中學校長昨向本報說，預料符合4變5方案申請資格的學校數目不少，形容申請門檻低。他說，學生人口下跌之際「Band 1學生都不夠Band 1學校分」，倘Band 1中學學額日後增多，並取錄能力不匹配的學生，會出現「上移錯配」問題，亦有可能導致個別全開英文班中學（俗稱英中）「落車」，即更多科目改回中文授課，指新政策對強校亦有挑戰。

該校長亦冀局方交代，如申請4變5的中學同區有學校收生不足，其申請會否被拒。他質疑局方長遠想開4或5班中一的強校，取締開2或3班的弱校，加上政府準備削減學校津貼，個別津貼由按學校派發，改為按學生人數派發，形容多項新措施「增加受歡迎學校收爆學生的誘因」，質疑局方任由開班多的中學與收生少的中學內鬥，教界環境更不穩定，憂慮新措施促使教界兩三年內現「殺校潮」。

中學校長會連鎮邦：是否加快調整學校量 減教育投資？

中學校長會主席連鎮邦昨表示，局方短期內有多項重大改動，「是否為了在短期內加快調整學校數量，減少對教育的投資呢？」他稱，局方2010年曾就「自願優化班級結構」計劃廣泛諮詢，當時每級開辦4班被視為政府與教界共識下的理想班級結構。他引述有校長質疑今次4變5方案是「開倒車」，亦關注批核準則。

至於幾年後中一至中四級各級均須「點人頭」，連鎮邦認為長遠增加學校行政工作，擔心教師需吸納不同班級的插班生。他稱，新措施導致收生困難的學校措手不及，期望當局未來及早廣泛諮詢，制定清晰的節流計劃及時間表，讓教界有足夠時間配合及做好準備。