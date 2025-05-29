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教育
2025年5月29日星期四
公民學堂 第101期
Band 1校長批「4變5制」分化教界 倘區內收生不足 促交代是否仍允中一開5班
體罰發脾氣 調查：三成小學生家長「消極教子」
兩史課改教師稱未諮詢 教局：課程議會持續蒐意見
主題「嘰哩咕嚕」 浸大視藝生畢業作品展出
放眼中國：網紅假水果恐損健康
速讀公民：北部都會區擬開發3片區
影視看文化：《貓貓的奇幻漂流》彰顯團結就是力量
公民考察：貴州「地無三里平」
綠色生活：可持續漁業
綠色生活：答案
放眼經濟：消費降級 快餐兩餸飯受捧
世界之趣：小廚神是如何煉成的？
世界之趣：熟能生巧，招牌菜慶祝生日
新聞有常識：意念控物
放眼經濟：消費降級 快餐兩餸飯受捧
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【明報專訊】■新聞撮要
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Band 1校長批「4變5制」分化教界 倘區內收生不足 促交代是否仍允中一開5班
體罰發脾氣 調查：三成小學生家長「消極教子」
兩史課改教師稱未諮詢 教局：課程議會持續蒐意見
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Band 1校長批「4變5制」分化教界 倘區內收生不足 促交代是否仍允中一開5班
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