港大研輕量無人機 飛行反應接近鳥類

感測微細障礙 即時計算航線

港大稱，SUPER機體輕巧，軸距僅280毫米，起飛重量為1.5公斤，能以超過每秒20米的速度飛行，依靠機載感測器和運算能力能避開細至2.5毫米的障礙物，如電線或樹枝。

系統又透過直接將LIDAR資料上傳雲端處理，大幅縮短運算時間，高速飛行中亦能快速決策，技術已在古代遺址探索、室內和室外等環境中測試，校方稱均展現出流暢的導航能力。

張富稱，新技術如同賦予無人機「鳥類的反射能力」，形容研究是自主飛行技術的重要一步，讓無人機和微型飛行器在複雜環境中，能夠實現高速且安全的導航。

料用於速遞測繪檢查

研究團隊預計新技術將廣泛應用於速遞配送、電力線檢查、森林監測、自主探索和地圖繪製等領域，又稱SUPER和現有無人機相比，可更有效地定位倖存者、評估災區危險程度及運送救災物資。