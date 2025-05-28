港大研輕量無人機 飛行反應接近鳥類

【明報專訊】現有的無人機技術依賴外部導航或預先規劃的路線，港大工程學院機械工程系副教授張富及研究團隊研發接近鳥類飛行能力的無人機SUPER LiDAR（下稱SUPER）。SUPER採用輕量的3D雷射雷達（LiDAR）感測器，能精準掃描70米外的障礙物，同時計算規劃兩條不同基準的飛行路徑，一條通過探索未知空間來提升速度，另一條則保持在已知的無障礙區域以確保安全，更可避開細小障礙物，在夜間的密林亦可順利穿梭。
感測微細障礙 即時計算航線
港大稱，SUPER機體輕巧，軸距僅280毫米，起飛重量為1.5公斤，能以超過每秒20米的速度飛行，依靠機載感測器和運算能力能避開細至2.5毫米的障礙物，如電線或樹枝。
系統又透過直接將LIDAR資料上傳雲端處理，大幅縮短運算時間，高速飛行中亦能快速決策，技術已在古代遺址探索、室內和室外等環境中測試，校方稱均展現出流暢的導航能力。
張富稱，新技術如同賦予無人機「鳥類的反射能力」，形容研究是自主飛行技術的重要一步，讓無人機和微型飛行器在複雜環境中，能夠實現高速且安全的導航。
料用於速遞測繪檢查
研究團隊預計新技術將廣泛應用於速遞配送、電力線檢查、森林監測、自主探索和地圖繪製等領域，又稱SUPER和現有無人機相比，可更有效地定位倖存者、評估災區危險程度及運送救災物資。