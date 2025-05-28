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教育

樂齡同行支援抑鬱中年 畫藍天白日驅心中陰霾

【明報專訊】由馬會慈善信託基金資助、支援有抑鬱風險或徵狀長者的「樂齡同行計劃」，昨日舉行第三期啟動禮，計劃自去年降低服務對象年齡，由60歲或以上降至45歲或以上後，截至上月已服務逾2萬人。50歲的張惠蓮去年6月參加計劃，曾陷抑鬱的她透過計劃找到療癒方法，並愛上畫和諧粉彩，從筆下的藍天與太陽汲取能量，並計劃參加義工訓練班，以另一身分支持同路人。

去年降受助年齡 累計服務2萬人

該計劃自2016年起推行，由馬會策劃及捐助，並與香港大學及多間非政府機構合作，去年計劃獲馬會資助延長3年半，並由去年1月起降低服務對象年齡。新階段計劃展開後，預計可支援逾1.3萬名有抑鬱風險或徵狀的中高齡者，料可轉介當中90人至基層醫療醫生。

計劃透過長者地區中心、精神健康綜合社區中心接觸長者，新階段會擴展至與黃大仙地區康健中心、南區地區康健中心和西貢地區康健站合作，並聯同普通科或家庭醫生透過醫社合作，為有需要者提供治療，並與醫管局合作，轉介穩定及輪候中的精神科專科門診個案至社區。

計劃亦將培訓逾70名社工、480名義工等，作為學術機構的港大則協助研究，以及提升專業人員和照顧者能力，包括提供培訓。港大副校長（暫任）任詠華提及，計劃至今已培訓逾7000人成為義工。計劃首席研究員港大社會工作及社會行政學系教授林一星昨表示，計劃目的是令受情緒困擾長者「在自己社區得到服務」，目前已獲醫管局轉介數百宗精神科專門門診個案。

個案：學懂減壓 盼生活更有意義

惠蓮去年由地區康健站中心社工轉介參加計劃。她10多歲起要照顧兩名弟弟及患精神分裂的媽媽，因家庭關係患上創傷後遺症，近年又罹患癌症，更曾因嚴重抑鬱自殘，「個人很緊張，接觸人都會很驚」。惠蓮說，參加計劃後，會與社工定期見面，令她感到「被接納和被關心」，有勇氣與他人建立連接。

惠蓮還參加了認知行為治療小組，令她學會如何避免墮入思想陷阱，以及不同減壓方法。她憶述，以前習慣一個人聽音樂或做運動，如今會主動約朋友行山或看戲。已到中年的她希望令生活更有意義，計劃參加義工訓練班，幫助更多同路人。

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