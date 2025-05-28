救校方案刪特別視學 初中有級剩一班須申

朱國強稱加辣 憂有校靠留班達標

朱國強提到，在新安排下如未能在每級初中開辦兩班的學校須申請「救校方案」，預計個別學校會更積極取錄插班生，甚至有更極端情况，以留班生維持每級人數。

合併對象須各級至少兩班

根據教育局昨日通函，現時提供5個救校方案予中學選擇（見表），舊有的「特別視學」方案已取消。當中合併方案擴至讓全港公營中學申請，並新增要求，包括提出申請的學校若在初中其中一級只開辦一班，就只能申請與各級均有至少兩班的中學合併，而合併後的新校，中一至中三都須有3班，局方解釋此舉是為「確保合併後的學校能穩定發展」，並讓學生有豐富的群體活動機會。申請合併的中學須提出合併模式、時間表及各項細節，由局方審批。

翻查資料，近年不少學校選擇合併，明愛華德中書院與明愛胡振中中學於今學年（2024/25）「二合一」；作為官校的辦學團體，教育局2021年宣布龍翔官立中學與九龍工業學校合併。

本報昨查詢教育局有否計劃合併更多官中，當局未有透露，強調各區區情、校情不一，會採用不同策略，並持續檢視官校長遠發展，採取果斷措施整合資源，優化教育質素。