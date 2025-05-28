中一開班門檻升 兩學年25人變29 收生多學校班數准「4變5」 教界憂加快汰弱留強

被質疑傾斜強校

教局稱擴班未必名門

本報昨向教育局查詢有否就新措施諮詢、預計新措施可「殺」多少中學、多少中學「縮班」，尚待當局交代。局方稱經常就不同範疇的教育政策與各持份者溝通和磋商。教育局副秘書長李碧茜昨在網誌「局中人語」稱，學齡人口結構性下降，如維持現有「開班線」，中學每班取錄26人便可開兩班，即平均每班13人，人數過少，有礙學校提供不同組合的選修科目，未能配合學生個別需要和全人發展。李又稱，近年至少6間中學申請班數「3變4」獲批，不一定是傳統名校。

教育局昨以「中學規劃未來路向優化方案」為題致函全港官津中學，宣布下學年起中一「開班線」由每班25人增至27人，意味28人可開兩班；明年9月起進一步增至每班29人（見表）。

中一至四全須點人頭

另外，教育局亦公布下學年推出先導計劃，容許開4班中一的中學可申請下年度開5班，首年限5間中學申請，條件包括連續3個年度在中一派位自行分配學位階段，所收申請數目已等於同年學額100%。當局亦擴大每年9月俗稱「點人頭」核准班數安排，下學年9月起中一至中四各級均須點人頭，倘初中任何一級只得一班，須申「救校方案」（見另稿）。

朱國強倡開班線30人為限

立法會議員鄧飛稱，新措施加快中學縮班，而只開兩班中一的中學「更加不用說了」。他說並非每個辦學團體有能力將中學轉為私立，倘家長知道學校收生不足亦會「跳船」，料翻身機會不大。朱國強憂慮造成中學競爭，擾亂學校生態，容許中學班數「4變5」會影響不同地區的學額供求，破壞各區中學互信機制，呼籲當局調高「開班線」以30人為限，不應再提高。

校長稱Band 3影響最大

教界料非鼓勵大部分校擴班

有中一開3班、不願具名的中學校長說，新措施尤其影響收取第三組別（Band 3）學生為主的學校，「對學校挑戰更大」。他不滿當局未充分諮詢業界，「找一些會長或者執委坐下聊聊就當諮詢了，其實不行」。津貼中學議會主席李伊瑩說，首年限5間中學申請班數「4變5」，估計並非鼓勵大部分學校改變現行班級結構，呼籲學校審慎考慮辦學特色、校舍大細及未來人口變化等因素。