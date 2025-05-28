Talk of the town Answers

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教育
2025年5月28日星期三
Smarties' Power English 第443期
中一開班門檻升 兩學年25人變29 收生多學校班數准「4變5」 教界憂加快汰弱留強
救校方案刪特別視學 初中有級剩一班須申
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港大副校王于漸續任至年底 遴選屆尾聲
港大研輕量無人機 飛行反應接近鳥類
中六學生資訊專頁更新 助迎放榜
大人ing：開創自己的音樂路
大人ing：古典×流行 將大提琴搬上演唱會
視聽之娛：歡喜父女諜戰路
時事中文：報章上的人山人海
文言卜卜齋：再談古今異義
乜乜物物：爛故事與好小說——西西〈骨架〉
Talk of the town : Happy Zongzi Day!
Talk of the town : The Dragon Boat Festival
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Grammar : Keep
Grammar Answers
Horizon : The enchanting Northern Lights
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