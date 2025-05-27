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2025年5月27日星期二
星笈中文 第166期
科大校友研治癌物料 盼新醫學院擁抱創科
非華語生「散步學中文」 油麻地遊紅磚屋逛果欄
官津小學「彈性聘STEAM教師」延長3年
閱讀篇章：巧用對比 人物高下立見
閱讀篇章：〈小野貓〉——鍾玲
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
閱讀篇章．以讀帶寫：學習對比
卷二 實戰篇．題目：一次令我百感交集的聚餐
閱讀篇章：實戰篇
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【明報專訊】(1) 在第2段，馬丁走到後門，看到「一夜之間，竟下了三英尺深的雪」。作者這樣寫有什麼作用？試加以說明。（3分）
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科大校友研治癌物料 盼新醫學院擁抱創科
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