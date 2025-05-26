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教育
2025年5月26日星期一
智學公民 第125期
落邨訪問 記錄區內物事 改變社區 學生由摺枱做起
城大哈薩克大學合作 推雙博士學位
廿載天文假說 港大團隊佐證
公民點對點：醫療旅遊，香港新商機？
公民點對點：拼醫療創科產業 港爭做國際樞紐
圖表開箱：中國光伏產業 量增價跌
關鍵詞卡
職業解碼：小團隊多嘗試 摸索動畫路——動畫導演何歷
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：匹克球樂趣多
趣學STEAM：易打易接 命中率大增
新聞解碼：免簽遊卡塔爾
生活與科學：探究神奇洗手液
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【明報專訊】■社協：劏房業主仍違規加租 應設起始租金
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城大哈薩克大學合作 推雙博士學位
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公民點對點：拼醫療創科產業 港爭做國際樞紐
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趣學STEAM：易打易接 命中率大增
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