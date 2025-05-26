落邨訪問 記錄區內物事 改變社區 學生由摺枱做起

路德會協同中學早前與「非常社區（Space+）」合作舉辦工作坊，推展「營造『你』想的理想社區」計劃，學生先了解當區的重建政策、社區現有設施等；導師亦會使用「社區資產地圖」、「地區審計表」，讓學生記錄區內人物、文化、景物、產業、社區設施等。最後，學生可探討不同地區的「地方營造」案例，再為自己的社區提出營造方案。

「令街坊關係變好的方法，就是吃飯」

該校各組學生上月在校內匯報提案，其中一組提出設計兵乓球枱、棋盤及飯枱三合一的摺疊功能枱，組員Christy稱，期望解決區內運動設施不足的問題，亦想居民聚腳於這交流平台。同組的Solomon說，現時居民大多「不知道隔壁姓什麼」，「我們想到最直接可以令街坊之間關係變好的方法，就是（一起）吃飯」。另有學生組別設計出結合自動清洗，擋隔陽光、雨水和鳥糞的多功能簷篷。

校長陳婉玲說，學校鼓勵同學走出課室，藉計劃看看社區所需，「平時他們真的上學放學就離開，但是藉着這個計劃可以有個契機，讓他們跟居民溝通，了解他們的需要」。陳亦欣賞學生的創意，舉例有學生觀察到區內無地方晾衫、外牆剝落等，便想到製作晾衫架、髹上壁畫，她認為學生在過程中確有受到啟發。

協辦機構：大人有框，讓學生提新角度

陳校長亦冀學生在計劃培養同理心和自信心，「AI很多東西都可以取代我們，但同理心或如何去體察其他人的情感，這個是永遠都不會取代得到」，樂見學生現在更關心別人。

機構「非常香港」曾在多區舉辦公共空間實驗及活動，今次首度將活動帶入校園，計劃為期兩三個月，每隔一兩周到校。項目經理李朗欣說，以往舉辦活動多面向公眾或街坊，「不止是要裝備現在這個世代的人，接班的那一班未來主人翁都很重要」，學生將來有更多能力和機會改變社區，今次計劃可讓他們提出社區發展新角度，「我們大人本身已經有個框架在，是不會想得到（他們的提案）的」。