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教育
2025年5月23日星期五
中華小學堂 第062期
教大迎撥款挑戰 「斷捨離」課程 收支不衡、兩年收生不達標將停辦
促進準教師身心健康 培養教大生正面
6月30日國安法5周年 教局籲學校升國旗唱國歌
田北辰促研究中小學課改 加強AI倫理教育
大觀園：影評人評影評
大觀園：影評不同觀後感 論斷優劣需憑據
諗諗佢：抄歌與拎template——從抄歌疑雲到尋覓創意
書之異世界：我迷失在這場創作遊戲——《OPUS》裏創作和被創作的關係
不正經中文：蜘蛛雖巧不如蠶——蛛蠶之謀
參考答案
見聞識玩：壇源於祭祀
玩一玩答案
奇趣中華：千金難買……
穿越古今山：古有品水師
見聞識玩：壇源於祭祀
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【明報專訊】運動項目有不同「界別」，可用「壇」來表示，例如球壇、桌壇等。「壇」，原來最初與祭祀有關。
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