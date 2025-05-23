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教育

教大迎撥款挑戰 「斷捨離」課程 收支不衡、兩年收生不達標將停辦

【明報專訊】教育大學昨公布的《策略發展計劃2025-2031》指出，目前面對出生率持續低迷、「財政可持續性」等風險，並正應對潛在撥款挑戰，教大會考慮終止效果欠佳的項目。教大校長李子建昨日說，部分課程會被「斷捨離」，校方稱已停辦個別碩士課程。副校長陳智軒稱，該校會終止收支不平衡、學生人數連續兩年未達標的課程。另外，教育局將削減公營中小學撥款，李子建強調教育發展是長遠工作，盼學界自強不息。

8間資助大學下學年合共向政府「回水」約40億元，各校需更審慎理財。教大副校長（研究與發展）陳智軒昨表示，倘教大有課程收支不平衡、內容不合時宜，以及學生人數連續兩年未達標，將終止該課程。校長李子建補充，設立指標有助「斷捨離」部分課程，他強調會預留時間協助課程轉型。副校長（學術）鄭美紅稱，現已終止「領導創新型學習組織文學碩士」課程，並重組「體驗式學習活動領導文學碩士」課程。

下學年錄5000人讀碩士 上學年2098人

談到大學被政府削資，副校長（行政）方永豪表示，撥款減幅溫和，該校下學年已取錄5000人入讀碩士課程，非本地學生人數亦增，該校財政狀况穩定。李子建稱教大正積極招募國際師生。根據教大上學年年報，碩士課程共取錄2098人。

談及地緣政治對院校交流的影響，陳智軒稱，過去一年與哈佛等10間北美院校合作，稱研究生交流及學術往來未受影響，惟影響開辦聯校課程。他形容現時風高浪急，需精準應對，教大的潛在學生關注大學排名，因此今年首參與大學排名。

地緣政治影響開辦聯校課程

至於教育局擬削減公營中小學撥款、調整中學開班線，李子建稱理解教界需與政府共渡時艱，他強調教育及人才培養是中長期發展，認為教界要自強不息，否則即使未來學生人口回升，缺乏競爭力仍難以應對。

鄭美紅稱，教師需求隨社會變遷波動，認為現時中小學教師仍有需求，教大會堅守課程質素，配合學校需要。她稱，教大近年推出雙學位課程，教大生即使面對短期內教師需求下跌，仍有其他專業發展機會。

此外，教大昨稱今年9月1日將啟用位於西九戲曲中心的新教學中心；校方亦會積極參與北部都會區發展。

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