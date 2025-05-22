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教育
2025年5月22日星期四
公民學堂 第100期
城大逐步開放校園 閘機擬年底內移
DSE丙類語言科新制 教師：學生有「底分」心安
港大設生物醫學工程學院 稱推動跨學科創新
放眼中國：鄉村綜藝 年輕人青睞
速讀公民：啟德集運冀2031通車
速讀公民：更多港人「經深飛」
活動巡禮：遊走中上環 實踐跨學科學習
透視救援：蘇丹流徙者陷絕境
放眼經濟：內地手機遊戲產業
世界之趣：舞台劇的奇幻體驗
世界之趣：台上十分鐘，台下苦練功
新聞有常識：捕食者出沒注意
誰是第一：跑得最快機械人
速讀公民：啟德集運冀2031通車
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【明報專訊】■新聞撮要
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城大逐步開放校園 閘機擬年底內移
DSE丙類語言科新制 教師：學生有「底分」心安
港大設生物醫學工程學院 稱推動跨學科創新
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