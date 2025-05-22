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教育

DSE丙類語言科新制 教師：學生有「底分」心安

【明報專訊】中學文憑試（DSE）丙類其他語言科目今年首改制，採用各官方文化機構語言考試，亦首設韓國語能力考試（TOPIK）。有中學教師稱，對韓文感興趣的學生增加，校內不少學生修讀韓文，且在DSE考期前可提早參加官方機構考試，DSE成績表「早點有個底分」，認為學生更加「心安」。

考評局昨表示，丙類科目新安排更具彈性，考生可於其應考DSE年份前的兩年內，應考多於一次的指定語言考試，再於應考DSE當年的限期前，提交所取得的最高語言水平及成績。

熱愛韓風考生：開心可將興趣學術化

考評局亦拍片訪問新制下的DSE考生，其中沙田浸信會呂明才中學學生謙兒因熱愛韓風，從小六起學韓文，對今年起考評局的丙類科目新安排「超級開心」，認為可將興趣「學術化」，並可成為其中一項DSE成績。浸信會呂明才中學其他語言科目統籌教師鄧老師稱，學生現可提早參加官方文化機構語言的考試，如同有「底分」，讓他們更「心安」準備其他科目考試。

今屆約700人報考DSE丙類科目。教育局昨公布，因應DSE丙類科目成績匯報制度的改變，公務員事務局接納由今年DSE成績放榜日、即7月16日起，考生在丙類科目考獲指定等級，如法文A2級、韓文TOPIK II第3級、日語N3級等，將繼續視為DSE最佳5科的其中一科第二級或第三級的入職要求。

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