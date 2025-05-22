城大逐步開放校園 閘機擬年底內移

駁又一城LED隧道啟用 擬發展「研學旅遊」

城大昨宣布啟用連接校園與又一城的「明日創新」隧道，兩側LED屏幕共長100米，提供沉浸式數碼互動體驗，可靈活變成多功能展覽空間。現時隧道盡頭設有閘機，限制公眾進內。

城大校長梅彥昌於隧道開幕禮後表示，盼盡快向公眾開放校園，但需確保校園安全，擔心大量遊客會造成混亂，例如誤闖裝有危險化學品及昂貴設備的實驗室，「已盡力而為，希望把入閘機移入一點」。

正研入則程序 校長：港很多事令進度變慢

梅又稱，需時處理重開校園事宜，並須遵從政府規定，「我希望這在昨天就已發生，但恐怕在香港，有很多事情會令進度變慢。我可以做什麼？我只能遵從所有規例」。城大校董會主席魏名成稱，目前計劃逐步開放校園，認同全面開放校園是將來目標，強調需考慮校園環境、私隱及安全度等。

城大現時要求學生和教職員拍卡或出示證件才能進入校園，訪客須事先預約，而南山邨一帶居民則可向區議員申請通行證件。城大代表昨透露，料最快今年底至明年初將入閘機移至楊建文學術樓，正處理屋宇署入則程序，「都要畫幾個方案，給他們看看」。該校方代表稱城大校園面積細小，需平衡校園安全，稱啟用隧道是「第一步」，「我們做得這件事（啟用隧道），我不開放，做來是為什麼呢？」

城大計劃以昨日啟用的「明日創新」隧道作起點，發展「研學旅遊」路線，今年10月將透過旅發局接待來自日本的高中遊學團。魏名成稱，隧道展示大學最新發展及深水埗的特色，將成為本港「重要打卡點」之一，亦象徵校方與社區的合作。

理大：現有出入管制措施適當

另外，本報昨向理大查詢，校方回覆時未公布重啟校園時間表，重申現時校內約有4萬名教職員和學生，校園地小人多，空間不足，加上位處市中心，校方有責任及有需要有效控制和管理校園內人流，以確保教與學等活動不受影響。