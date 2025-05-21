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教育

港大蒲飛路項目換走保華 料最少遲兩年落成

【明報專訊】港大蒲飛路校園發展計劃工程原由被法庭頒令清盤的「保華建業集團」承建，校方日前向中西區區議會匯報項目進展時透露，已於2月底完成更換總承建商，並已交接工作。校方回覆本報稱，項目第一期及第二期工程總承建商現為「亮雅-安保聯營」，料工程於2027年第二季起分階段完成，整體項目開支合乎預算。據保華建業網頁，該項目原預計今年完工，按校方最新估計，即完工期將推遲至少兩年。

原今年竣 最新2027

港大向中西區區議會地區設施及工程委員會提交的文件顯示，目前正在做或即將做的工程包括第一及第二期地基工程，部分地盤範圍將開展挖掘及樁帽建造，第三期則於去年12月已完成地基工程，現正就上蓋招標。

校方表示會加強對承建商的監管，引入緊急事項通報機制，並要求承建商評估及預報潛在風險和困難，讓港大、顧問團隊及承建商及早商討和制定解決或緩解方案。

保華建業網頁顯示，該項目合約2022年開展，預計今年完工，合約總額46.1億元，包括建造兩座25層宿舍等，亦有一座9層高、設體育中心的學術大樓及停車場。

中西區區議員王倩雯稱，不排除工程延期會導致超支，物料人工開支或會上升，但暫未有相關資料，會在區議會持續跟進，將要求校方每半年到區議會匯報進度，並提供詳細工程時間表。

相關字詞﹕保華建業 港大

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