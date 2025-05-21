就職禮致辭 稱加強國際化 盧煜明：研增外國學者資助

【明報專訊】香港中文大學校長盧煜明昨日在就職典禮稱，將加強大學國際化，招募世界各地師生，並繼續積極參與國際大學聯盟。他在典禮後被問及重建學生會及中大會否禁止學生參與六四事件悼念活動，他說校園活動要守法，「學生活動在校園裏，就要從合法角度來看」；至於學生會問題，他說參與學生會屬正常學習過程，校方全力幫助成立學生會，包括就成立程序給予建議，強調過程「合法是很重要」。
被問學生可否悼六四 稱在校要守法
盧煜明致辭時提及，中大正處於風雲變幻時代，需時刻面對複雜而難以預測的環境衝擊，大學作為知識樞紐和人才搖籃，需展現韌力，靈活應對風浪。他說將加強大學國際化，招募世界各地師生。中大今學年有354名來自內地的教學人員，佔整體38.9%，人數已超越本地教員。盧被問到內地教員比例持續上升，是否與國際化相符。他說「國際化」不應只看重教員的出生地，亦需考慮對方曾在哪裏接受教育或做研究，儘管有很多中大教職員在內地出生，但接受過西方教育，認為可帶來全球視野。
盧煜明又說，地緣政治「有危有機」，將商討為外國學者提供更多研究資助，令中大成為學者首選，而美國關稅戰令研發成本提高，舉例中大深圳研究院採購來自美國的儀器及試劑較以往昂貴，相信未來購買晶片等先進儀器「難一點」。他說，目前正制訂大學未來5年策略計劃，與多名持份者成立不同小組討論大學發展，包括研究生書院的選址及經費。
上任逾4個月的盧煜明，昨在典禮上先後以英語和廣東話致辭，特別提到家人在教育和職業生涯上一直支持他，亦感激母親昨到場支持。盧以廣東話說，自己在香港土生土長，在海外完成高等教育，在中大工作28年，形容中大是他「第二個家」。
稱中大「第二個家」 多名前校長出席
就職典禮昨逾700人出席，多名中大前校長現身，包括李國章、金耀基及劉遵義；至於向校董會請辭、提早兩年卸任的前校長段崇智則沒有出席，盧煜明稱二人不時以電郵聯絡，段目前身處外國。