就職禮致辭 稱加強國際化 盧煜明：研增外國學者資助

被問學生可否悼六四 稱在校要守法

盧煜明致辭時提及，中大正處於風雲變幻時代，需時刻面對複雜而難以預測的環境衝擊，大學作為知識樞紐和人才搖籃，需展現韌力，靈活應對風浪。他說將加強大學國際化，招募世界各地師生。中大今學年有354名來自內地的教學人員，佔整體38.9%，人數已超越本地教員。盧被問到內地教員比例持續上升，是否與國際化相符。他說「國際化」不應只看重教員的出生地，亦需考慮對方曾在哪裏接受教育或做研究，儘管有很多中大教職員在內地出生，但接受過西方教育，認為可帶來全球視野。

盧煜明又說，地緣政治「有危有機」，將商討為外國學者提供更多研究資助，令中大成為學者首選，而美國關稅戰令研發成本提高，舉例中大深圳研究院採購來自美國的儀器及試劑較以往昂貴，相信未來購買晶片等先進儀器「難一點」。他說，目前正制訂大學未來5年策略計劃，與多名持份者成立不同小組討論大學發展，包括研究生書院的選址及經費。

上任逾4個月的盧煜明，昨在典禮上先後以英語和廣東話致辭，特別提到家人在教育和職業生涯上一直支持他，亦感激母親昨到場支持。盧以廣東話說，自己在香港土生土長，在海外完成高等教育，在中大工作28年，形容中大是他「第二個家」。

稱中大「第二個家」 多名前校長出席

就職典禮昨逾700人出席，多名中大前校長現身，包括李國章、金耀基及劉遵義；至於向校董會請辭、提早兩年卸任的前校長段崇智則沒有出席，盧煜明稱二人不時以電郵聯絡，段目前身處外國。