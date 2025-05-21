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教育
2025年5月21日星期三
Smarties' Power English 第442期
就職禮致辭 稱加強國際化 盧煜明：研增外國學者資助
調查：八成教師AI輔教學 教聯倡供案列助善用
港大蒲飛路項目換走保華 料最少遲兩年落成
城市大學副監督鍾瑞明續任3年
新書試閱：城市奇幻故事
新書試閱：一同飛往無重島
中學限定：學校旅行勝地
視聽之娛．《雷霆特攻隊*》︰誰才是最大敵人？
時事中文：關於悼念的字詞
Talk of the town：Air pollution
Talk of the town：Air quality in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Tidying up with Marie Kondo
Game
Answers：Horizon
Comic：Tidying up with Marie Kondo
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【明報專訊】The Smarties and Eason are at the front door, but they cannot get in right away.
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就職禮致辭 稱加強國際化 盧煜明：研增外國學者資助
調查：八成教師AI輔教學 教聯倡供案列助善用
港大蒲飛路項目換走保華 料最少遲兩年落成
城市大學副監督鍾瑞明續任3年
新書試閱：城市奇幻故事
新書試閱：一同飛往無重島
中學限定：學校旅行勝地
視聽之娛．《雷霆特攻隊*》︰誰才是最大敵人？
時事中文：關於悼念的字詞
Talk of the town：Air pollution
Talk of the town：Air quality in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Tidying up with Marie Kondo
Game
Answers：Horizon
就職禮致辭 稱加強國際化 盧煜明：研增外國學者資助
調查：八成教師AI輔教學 教聯倡供案列助善用
港大蒲飛路項目換走保華 料最少遲兩年落成
城市大學副監督鍾瑞明續任3年
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中學限定：學校旅行勝地
視聽之娛．《雷霆特攻隊*》︰誰才是最大敵人？
時事中文：關於悼念的字詞
Talk of the town：Air pollution
Talk of the town：Air quality in Hong Kong
Answers：Talk of the town
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