港大學生校委回應張翔訪問 「教員出身側重某地不健康」

盼重新推動學生組織復蘇

稱國際一流大學「標竿」

鄧俊彥昨表示，希望港大在「重回正軌」的同時，保持國際競爭力，除繼續聘請背景多元化的優秀教授外，亦應重新在校內推動學生組織復蘇。他以美國哈佛大學為例，亦有本科生社團（Harvard Undergraduate Association），深信「學生組織自治」亦是國際一流大學的「標竿」。

另外，港大近日上載「校委會會議討論摘要」，其中今年1月的港大校委會中，張翔匯報稱港大「科創地標（Tech Landmark）」會在今年春季或夏季完成首階段工程。他又提及大學持續在延攬人才上努力，盼吸引世界各地人才，助香港發展成國際專上教育樞紐。

今年2月的校委會會議文件提到，校委會委任港大前社科院長、現任嶺大社科院長的夏偉立 William Hayward出任港大「學生申訴小組（Grievances Panel for Students ）」的主席。