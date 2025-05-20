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教育

「趣學普通話」更新 AI即時分析學生發音

【明報專訊】小學生普通話教育遊戲應用程式「趣學普通話」推出最新版，增加中華文化知識。程式透過人工智能（AI）技術，為學生的普通話發音提供即時分析報告，玩家練習後可蒐集獎勵，創建「虛擬城市」，讓學生寓遊戲於學習。

試用小學稱切合需要「好好玩」

聖公會青衣主恩小學去年試用程式，該校普通話科主任高文慧表示，小學生現多到內地交流，需多使用普通話，稱程式切合學生需要、界面設計精美，稱有學生評價「好好玩」。副校長湯芷琪說，坊間普通話網上教學資源分散且欠趣味，該程式為學校提供一站式平台，認為「非常理想」。

教大學者：普教中不普遍 需努力推普

為程式提供指導的教育大學中國語言學系教授施仲謀說，香港「普教中」不普遍，學生缺乏運用普通話的機會，本地「普通話（教育）發展不太順暢」，認為仍需努力推廣普通話，而提供有趣味的教學，或成新發展方向，期待程式協助提升學生聽說能力，讓他們流暢運用普通話。

「趣學普通話」由中國文化研究院與騰訊基金會合作推出，基金會下月首辦「港澳小學普通話線上挑戰賽」，對象由本地擴至港澳地區，開放予超過500間小學參賽，將選出40個得獎者到大灣區交流。中國文化研究院長邱逸盼為全港市民推展普通話教育，讓港人掌握正確普通話發音。

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