明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

訪談指學生不可講粵語 德萃校長：被斷章取義

【明報專訊】私立的德萃學校小學部總校長朱子穎近月在網上訪談提到該校有「好得意的政策」，指學生之間不可講廣東話，說法在網上掀熱議。朱校長日前在該校入學資訊日主動提及事件，稱被人斷章取義，該校一直致力在校內營造英文和普通話語境。另有小學校長認為，毋須限制學生使用的語言，稱學生擅長轉換不同語言。

致力英普環境 家長稱看中語境

本報日前以家長身分出席德萃旺角校園的入學資訊日。總校長朱子穎在講座環節主動回應近日風波，表示言論被人斷章取義；他當日以廣東話主講，並稱「你見我𠵱家仲講緊母語廣東話就知」。他相信學生平日經過茶餐廳等地或在家中可用廣東話，「佢識講（廣東話）嘅已經講晒，跟住落嚟，學校同你嘅母語發展其實無關」。朱又說，校方和家長都明白倘小孩要踏出香港，英文和普通話不可或缺，遂致力在校內營造英文和普通話環境。

德萃校網列出「語言政策」，建議學生在學校只使用英語或普通話，未提違反的後果。

小六生：多次違禁會記缺點

該校小六本地生在資訊日向本報說，如在校內講廣東話會被教師提點，稱倘多次提點無效，便會召見家長和記缺點，她說自己私下跟同學聊天亦會講廣東話，因說起來「較舒服」。另一小六本地生認同現階段學外語更重要，「去7仔都練到（廣東話）啦」。

該校家長黃太（化名）說，女兒兩年前從津校轉過來，其一考慮是德萃的英文語境。正在津校當教師的她說，現在儘管是排名較前的學校，學生有高英語水平，但校內亦沒自然的環境讓學生鍛煉，黃先生和議，稱英語是國際語言，值得持續培訓，笑說女兒只讀兩年，親友已問「係咪讀國際學校㗎？」

有小學校長向本報說，家長正正看中德萃的語境特色才選校，又稱今次的言論先於內地社交平台「抖音」或「小紅書」廣傳，料該校亦面向內地家長，「家長或同意講普通話有安全感，講英文是高等」。該校長認為毋須限制學生使用的語言，稱學生擅長「轉台」，如見外籍教師，自然會講英文。

上 / 下一篇新聞