訪談指學生不可講粵語 德萃校長：被斷章取義

致力英普環境 家長稱看中語境

本報日前以家長身分出席德萃旺角校園的入學資訊日。總校長朱子穎在講座環節主動回應近日風波，表示言論被人斷章取義；他當日以廣東話主講，並稱「你見我𠵱家仲講緊母語廣東話就知」。他相信學生平日經過茶餐廳等地或在家中可用廣東話，「佢識講（廣東話）嘅已經講晒，跟住落嚟，學校同你嘅母語發展其實無關」。朱又說，校方和家長都明白倘小孩要踏出香港，英文和普通話不可或缺，遂致力在校內營造英文和普通話環境。

德萃校網列出「語言政策」，建議學生在學校只使用英語或普通話，未提違反的後果。

小六生：多次違禁會記缺點

該校小六本地生在資訊日向本報說，如在校內講廣東話會被教師提點，稱倘多次提點無效，便會召見家長和記缺點，她說自己私下跟同學聊天亦會講廣東話，因說起來「較舒服」。另一小六本地生認同現階段學外語更重要，「去7仔都練到（廣東話）啦」。

該校家長黃太（化名）說，女兒兩年前從津校轉過來，其一考慮是德萃的英文語境。正在津校當教師的她說，現在儘管是排名較前的學校，學生有高英語水平，但校內亦沒自然的環境讓學生鍛煉，黃先生和議，稱英語是國際語言，值得持續培訓，笑說女兒只讀兩年，親友已問「係咪讀國際學校㗎？」

有小學校長向本報說，家長正正看中德萃的語境特色才選校，又稱今次的言論先於內地社交平台「抖音」或「小紅書」廣傳，料該校亦面向內地家長，「家長或同意講普通話有安全感，講英文是高等」。該校長認為毋須限制學生使用的語言，稱學生擅長「轉台」，如見外籍教師，自然會講英文。