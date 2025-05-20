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教育
2025年5月20日星期二
星笈中文 第165期
訪談指學生不可講粵語 德萃校長：被斷章取義
「趣學普通話」更新 AI即時分析學生發音
港大學生校委回應張翔訪問 「教員出身側重某地不健康」
兩IT計劃下學年完結 今年9月底截止申請
課外文言：明朝文學家袁宏道 遊記文短意無窮
課外文言：記行腳僧建寺由來
建文博識：遊記逆起 滿井探春
建文博識：參考答案
各行各業：用創傷作畫 讓情緒講話
課外文言：明朝文學家袁宏道 遊記文短意無窮
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【明報專訊】十二篇指定篇章體裁各有特色，似乎是刻意讓同學對傳統的文學體裁有基礎認識。
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訪談指學生不可講粵語 德萃校長：被斷章取義
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