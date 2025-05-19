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教育
2025年5月19日星期一
智學公民 第124期
第二學位醫科25名額 中文大學稱報名數百
自資院校就DQ上訴 擬由特首行會裁斷
禁毒設計賽 學生毒蛇纏頸造型奪冠
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公民點對點：香港可成文藝之都？
拆題教室：生態旅遊片區
解讀關鍵詞：家庭結構 Family structure
公民挑戰題
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趣學STEAM：童樂解壓添信心
趣學STEAM：小樂手從前怕生 練習後主動舉咪
偵探M.A.D. 勿墮優惠陷阱
拆題教室：生態旅遊片區
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【明報專訊】■新聞撮要
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