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2025年5月16日星期五
語文同樂 第775期
學者：不懂語境、文化 譯者將被AI淘汰 AI仍需翻譯專家查核訓練 催生「譯後編輯」等職位
浸會大學校董會擬改組 廢院長、學生會必然席
家庭開心指數回升 仍遜疫初
生活關鍵詞：地水火風四災難
生活關鍵詞：天氣有預報 天災難預測
有價講：因噎廢食——禁售蒟蒻的迷思
書之異世界：異世界中和諧の科學
人形圖鑑：在小巷遇到的人──讀《午夜降臨前抵達》
潮看文史：俚（lei5）語（jyu5）
見聞識玩：「中國神獸」斑鱉
答案
奇趣中華：中國名勝白山黑水
穿越古今山：先生點稱呼？
答案
講故事：丟雞蛋
生活關鍵詞：地水火風四災難
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【明報專訊】地震、火山爆發、颱風……
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