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教育

學者：不懂語境、文化 譯者將被AI淘汰 AI仍需翻譯專家查核訓練 催生「譯後編輯」等職位

【明報專訊】人工智能（AI）時代下，專業翻譯工作會被取代嗎？浸會大學翻譯、傳譯及跨文化研究系教授潘珺近日走訪舊樓時發現一則告示寫着：「『系』人的，自己垃圾自己搬走，不是人就放在這裏。」她用最新AI將其翻譯成英文，身旁的意大利友人卻一頭霧水，讓她哭笑不得。潘說，AI確能協助翻譯，但在政治談判、醫療等場合，翻譯成效則「打問號」，仍需靠精通多種語言的專家來查核和訓練AI。

AI譯唐樓中文告示一頭霧水

潘珺最近分別用「Gemini 1.5 Pro」和「Claude 3.5」AI模型翻譯上述告示，發現兩者都未準確傳達原意，其中一個AI的譯文為：「Tasting is believing. Those who haven't tried it are not human. Tasting starts today.（嘗過方可相信，那些未曾嘗試的人並非人。今天起要品嘗）」，或惹人誤會是「心靈雞湯」語錄。

當她向AI補充更多情境資訊，例如告示貼於唐樓公共空間、附近地上堆放垃圾等，AI將內容譯為「請將自己的垃圾帶走，並放在這裏」。不過，潘認為譯文仍有偏差，原告示責罵人不自覺，認為譯作「If you have consciousness, you will take away your own garbage. If you don't have it, you will leave it here.（若有意識，便會把垃圾帶走；如果沒有，你便會把它留在這裏）」更為貼切。

政治談判、法律條文難AI代勞

潘珺說，AI確實能協助翻譯，例如初稿翻譯已逐步由AI完成，但在中美談判、法律條文制定等重要情境，AI表現令人存疑，專業的人類翻譯依然不可或缺。她認為，只會直譯字面意思、不懂語境與文化轉換的翻譯者，將來很可能被AI淘汰，而市場需精通兩種語言的專家，包括負責查核和訓練AI的翻譯結果，同時催生如「譯後編輯」（Post-editor）和「AI提示工程師」（Prompt Engineer）等新興職位。

浸會大學下周三辦亞太翻譯論壇

浸大下周三（21日）起一連兩日舉辦「第11屆亞太翻譯論壇」，以「文化、連通與科技」為主題，邀請近400名學者及翻譯研究人員交流。

談及中美角力是否影響美國AI業界代表參與論壇時，潘稱並無影響，而選址香港正因其國際化特質，有助匯聚多語種人才。她提到近年翻譯系碩士課程報讀人數略跌，但博士則大升，歸因多間院校開設翻譯課程，加上部分家長擔心AI會取代翻譯行業所致。

相關字詞﹕浸會大學 翻譯 人工智能（AI）

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