學者：不懂語境、文化 譯者將被AI淘汰 AI仍需翻譯專家查核訓練 催生「譯後編輯」等職位

AI譯唐樓中文告示一頭霧水

潘珺最近分別用「Gemini 1.5 Pro」和「Claude 3.5」AI模型翻譯上述告示,發現兩者都未準確傳達原意,其中一個AI的譯文為:「Tasting is believing. Those who haven't tried it are not human. Tasting starts today.(嘗過方可相信,那些未曾嘗試的人並非人。今天起要品嘗)」,或惹人誤會是「心靈雞湯」語錄。

當她向AI補充更多情境資訊,例如告示貼於唐樓公共空間、附近地上堆放垃圾等,AI將內容譯為「請將自己的垃圾帶走,並放在這裏」。不過,潘認為譯文仍有偏差,原告示責罵人不自覺,認為譯作「If you have consciousness, you will take away your own garbage. If you don't have it, you will leave it here.(若有意識,便會把垃圾帶走;如果沒有,你便會把它留在這裏)」更為貼切。

政治談判、法律條文難AI代勞

潘珺說,AI確實能協助翻譯,例如初稿翻譯已逐步由AI完成,但在中美談判、法律條文制定等重要情境,AI表現令人存疑,專業的人類翻譯依然不可或缺。她認為,只會直譯字面意思、不懂語境與文化轉換的翻譯者,將來很可能被AI淘汰,而市場需精通兩種語言的專家,包括負責查核和訓練AI的翻譯結果,同時催生如「譯後編輯」(Post-editor)和「AI提示工程師」(Prompt Engineer)等新興職位。

浸會大學下周三辦亞太翻譯論壇

浸大下周三(21日)起一連兩日舉辦「第11屆亞太翻譯論壇」,以「文化、連通與科技」為主題,邀請近400名學者及翻譯研究人員交流。

談及中美角力是否影響美國AI業界代表參與論壇時,潘稱並無影響,而選址香港正因其國際化特質,有助匯聚多語種人才。她提到近年翻譯系碩士課程報讀人數略跌,但博士則大升,歸因多間院校開設翻譯課程,加上部分家長擔心AI會取代翻譯行業所致。