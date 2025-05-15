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教育
2025年5月15日星期四
公民學堂 第099期
漢鼎：建校債券年底還清 稱「白武士」協助 以後不發債
教局接48宗私校發債等申請
城大修例通過 本科生互選校董
電子學習配套計劃 400校參與促進科技教學
放眼中國：「麵包刺客」襲內地
速讀公民：培育「具身智能」產業
EMO收件匣：親子關係
活動巡禮：青年體驗創業 宣揚可持續發展理念
衛生快訊：過度使用電子屏幕
衛生快訊：答案
放眼經濟：中美關稅戰
世界之趣：細聽尼泊爾傳說
世界之趣：故事代代相傳，守護尼泊爾文化
新聞有常識：停電影響深
認識地球：維港浮游生物
衛生快訊：答案
【明報專訊】1. 是
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漢鼎：建校債券年底還清 稱「白武士」協助 以後不發債
教局接48宗私校發債等申請
城大修例通過 本科生互選校董
電子學習配套計劃 400校參與促進科技教學
放眼中國：「麵包刺客」襲內地
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