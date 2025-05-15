城大修例通過 本科生互選校董

張宇人憂素人無經驗 劉智鵬：邊坐邊學

身兼中大校董的立法會議員張宇人稱，修例反映城大對學生參與校政的重視，但認為校方需加強推動學生參選及投票外，若未曾參加校政的學生當選，缺乏校務運作的專業知識，日後參與校董會討論時或難發揮作用，建議城大校董會及管治層能建立系統化支援，包括選前提供參選培訓，講解校董會運作及議事規則，以及補助候選人的競選開支。

劉智鵬表示，議事廳內並非每位議員均具豐富議會經驗，而他作為今屆新議員，都是「一邊坐一邊學習」，形容是做公職的基本態度和責任，相信日後當選的學生代表可日漸熟習校董會職務。他又形容是次修例撥亂反正，指現時學生對政治參與熱情降低，稱學生會屬小圈子選舉，而小圈子去代表巨型群體並不合理。