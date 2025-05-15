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教育

漢鼎：建校債券年底還清 稱「白武士」協助 以後不發債

【明報專訊】黃竹坑私立學校漢鼎書院去年承認欠債達億元，包括未向離校生家長償還債券。警方昨稱累計19名家長報案被拖欠約2100萬元。校監徐莉在微信發文，聲稱營運學校的益利樂生教育基金近月獲「白武士」協助債務重組，承諾今年底將還清所有建校債券。該校招生主任夏先生昨向本報稱，校方「以後不會發債券」。有議員認為教育局應加強監管私校發債，免得「成間（學校）都係苦主才後知後覺」。

教育局昨回覆本報稱，自去年4月要求漢鼎停收債券，此後局方沒再收到該校下學年（2025/26）或以後打算收取資本費、債券或其他費用的申請。另有私校正申請發債（見另稿）。

累計19家長報案 被拖2100萬

校監徐莉去年承認校方欠債達億元，據協助家長的立法會議員梁熙了解，當中逾8000萬元為債券債務。徐莉前天在微信宣布「輕舟已過萬重山」，聲稱「白武士進場」，但未透露其身分，上月底已向債權人退還4期款項，今年底可還清所有建校債券，明年底自願贖回者亦能全部贖回本金券。

據漢鼎在2月初發給債權人的通告，校方稱會分期處理債務，當中建校債券將由今年2月起分12期還，2月先還兩期，之後每月一期；在讀生家長的建校債券可由今年8月起「抵扣」一半學費。

通告又稱，還款計劃以學校實際經營和資金狀况為基礎，「如遇不可抗力或特殊情况」，校方將與債權人另行協商調整分期計劃，又稱倘家長簽署並同意通告即「同意通過協商解決相關爭議」。

家長有收4期還款 有續追債

持51萬元建校債券的離校生家長張女士向本報說已簽通告，至今獲4期還款，有信心校方按時還清。另一離校生家長黃女士（化名）則說，對校方財政存疑，「都唔知係咪真係還得晒」，她放棄簽通告並委託律師追討債務。

該校招生主任夏先生昨向本報稱該校「以後也不會發這個債券」，又指家長日後「不需承擔這個東西」。被問下學年收生情况，他稱「樂不樂觀，我們肯定也要辦下去」，提到獲「白武士」支持，他盼外界可「安安穩穩的讓學校自己做點事情」。

議員批私校發債有審批無監管

梁熙稱接獲數十個求助個案，大部分家長已簽通告，並收到4期還款，形容事件有一大進展。他提到現時私校發債有審批程序，但無系統監管，如當局毋須每年做審查，導致有學校「使凸咗」無力還債才被舉報，認為當局應加強監管。

教育局又稱，近月沒接獲漢鼎家長投訴，已敦促學校盡快按協議退還款項，並提醒家長如對學校的方案有疑慮，可考慮尋求法律意見。

相關字詞﹕徐莉 教育局 債券 私立學校 漢鼎書院

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