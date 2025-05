晚宴籌3500萬 設頂尖工程學者獎

黃仁勳去年11月訪港,在科大獲頒工程學榮譽博士學位,他當時向科大贈送兩件親筆簽名皮褸,並在其中一件背面寫上寄語字句「FROM A PROUD ALUM TO THE FUTURE OF AI AND HKUST!」,自稱是「自豪的科大校友」。該件皮褸最終由本身是科大校友、現身兼科大校董的曾建中認捐1000萬元獲得。

晚宴其他慈善拍賣項目包括由全國政協常委唐英年捐出的4支珍稀紅酒、著名畫家周巧兒的水墨畫作等。科大表示,當晚所獲捐款將用作設立「科大頂尖工程學者獎」,嘉獎學業卓越、領導力出眾、對科大貢獻突出的本科生,以及在科研創新及學術成就上「開疆拓土」的博士生。