迎專上修例集中辦學士 藝術學院停高級文憑

今學年收生38 遜預期兩成

教局：無硬指標 不礙專精校

教育局昨回覆本報稱，前日獲學院通知將暫停新學年（2025/26）高級文憑入學申請，局方尊重其決定，並理解學院已通知申請人，會為受影響申請人退款。當局重申，修訂《條例》時不會就學生人數制定硬指標，強調新例不阻礙學生人數較少的專精院校按其策略定位，專注於特定範疇發展。

香港藝術學院回覆稱，本港中學生人數減少只對該校收生產生輕微影響，校方正積極調整課程，以更好滿足學生的需求及期望。該校稱暫停高級文憑收生，旨在專注發展與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）合辦的「藝術學士學位」，以及為提升教育質量。至於目前報讀新學年「藝術高級文憑」課程的人數，以及已繳交報名費或留位費的人數，則正在整理，暫未能提供數據。

有已報名的學生近日在網上表示，不滿校方收報名費後才宣布停辦課程。香港兆基創意書院副校長蔡芷筠表示，該校每年約兩三個學生報讀該課程，認為停辦使學生升學選擇減少。

上述「藝術高級文憑」兩年學費約11.9萬元。教育局資料顯示，該課程今學年預期收50人，實際取錄38人（見表）。翻查《資歷名冊》，該高級文憑的評審有效期至明年8月，意味原本可多辦一年。

學友社憂出路減

倡冷門科豁免註冊

吳寶城表示，修訂《專上學院條例》對小規模院校而言，學生人數及財政等較易出現危機，部分收生較少院校或擔心無法在新例下註冊，遂調整課程發展方向，「將火力集中在收生較多人的地方」。他稱該校續辦的學士學位屬非本地課程，受《非本地高等及專業教育（規管）條例》（第493章） 規管，料該校日後不受新訂的《專上學院條例》影響。他建議新例為文史哲及藝術等收生較少的課程設豁免或延長註冊過渡期。

吳又說，近年學生人數下跌，不少院校為增加收生，按市場需要調整課程，如愈來愈多院校開辦輔助醫療及AI等課程，以良好前景吸納生源，他憂慮長遠導致收生市場化，建議保持課程多元，「（學生）不用為掙錢、找工作、迎合社會趨勢，強行改變自己需求」。