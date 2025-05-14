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教育
2025年5月14日星期三
Smarties' Power English 第441期
迎專上修例集中辦學士 藝術學院停高級文憑
黃仁勳簽名皮褸 科大校董捐千萬奪得
聯招改選月尾截止 兩周5校辦諮詢日
詞中物：譜寫四月情
詞中物：唱一場青春的暗戀——《四月物語》
飽肚情感學：啜碗米麵，吃碗細冰——劉克襄散文中的食物與冷暖人情
乜乜物物：「離地」的窗——讀林徽因〈窗子以外〉
視聽之娛：扮嘢小魔星歸來 重溫跨星際友誼
Talk of the town : Screen Time of Hong Kong Students
Talk of the town : Call for Limiting Screen Time for Students
Talk of the town Answers
Game
Game Answers
Talk of the town Answers
【明報專訊】■Gear
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迎專上修例集中辦學士 藝術學院停高級文憑
黃仁勳簽名皮褸 科大校董捐千萬奪得
聯招改選月尾截止 兩周5校辦諮詢日
詞中物：譜寫四月情
詞中物：唱一場青春的暗戀——《四月物語》
飽肚情感學：啜碗米麵，吃碗細冰——劉克襄散文中的食物與冷暖人情
乜乜物物：「離地」的窗——讀林徽因〈窗子以外〉
視聽之娛：扮嘢小魔星歸來 重溫跨星際友誼
Talk of the town : Screen Time of Hong Kong Students
Talk of the town : Call for Limiting Screen Time for Students
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迎專上修例集中辦學士 藝術學院停高級文憑
黃仁勳簽名皮褸 科大校董捐千萬奪得
聯招改選月尾截止 兩周5校辦諮詢日
詞中物：譜寫四月情
詞中物：唱一場青春的暗戀——《四月物語》
飽肚情感學：啜碗米麵，吃碗細冰——劉克襄散文中的食物與冷暖人情
乜乜物物：「離地」的窗——讀林徽因〈窗子以外〉
視聽之娛：扮嘢小魔星歸來 重溫跨星際友誼
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