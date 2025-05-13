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教育
2025年5月13日星期二
星笈中文 第164期
不想聽加油 睡覺也內疚 迎DSE 四成學生呈抑鬱
研數學工具助醫學影像技術 中大本地學者獲裘槎獎
浸信會天虹小學 9月改名孔憲紹天虹小學
統計學系名稱擬加「數據科學」 中大：反映重要
名家並讀：活在別人的偏見裏——韓江《素食者》
名家並讀：不可靠敘事者 形塑真實的人物
中文解剖師：行公司看香港哈日年代
各行各業：髮型師「真」語言藝術——看看真話怎麼說
名家並讀：活在別人的偏見裏——韓江《素食者》
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【明報專訊】應屆中學文憑試中文科卷一閱讀卷，以內地作家蔣方舟的文章出題，閱讀篇章〈我們都曾以為自己會是小說的主人公〉中，提到一個重要的文學信念：「小說不僅不是假的，它還讓生活變得更真實。」
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