不想聽加油 睡覺也內疚 迎DSE 四成學生呈抑鬱

兩成人自評壓力10分

研究指心理困擾來自競爭心態

今屆DSE在上月底結束。社聯今年2至4月做問卷調查，了解中學生面對DSE的壓力，獲1017份回覆，約七成人是中五生、約三成中六生。研究發現逾四成受訪學生呈現抑鬱或焦慮徵狀，逾三成人有失眠徵狀，對DSE壓力的自評分數平均達7.4分（10分滿分），其中約兩成學生更「壓力爆煲」達10分；並分析中五及中六生的心理困擾程度相若。

DSE壓力背後，研究發現學生的心理困擾來自競爭心態、對成敗過分執著，以及對未來感到無望。研究指出，因社會對精神疾病求助的污名，心理困擾愈嚴重的學生愈擔心家人對求助有負面看法，因而更不願意求助。

社聯籲師長「放過自己放過他人」

姚潔玲昨提到，有DSE生曾表示不想再聽到別人說「加油」，稱自己「已無油啦」，更因為睡覺產生內疚感。姚指學生的焦慮源自生活環境，「（家長）日日提醒學生DSE好重要，其實學生都知道，但這些對話着實影響同學的精神健康」。她觀察到現時有心理困擾的學生比例高，認為教師家長毋須再多加識別，而需從自身着手，建議師長「放過自己」同時「放過他人」，不施加額外壓力予青年，以簡單問候近况代替「加油」，讓學生有機會抒發情緒。

聖若瑟書院副校長譚創耀昨向本報說，可從學校措施着手改善學生精神健康。他稱校內一直推廣精神健康，曾安排中六學生參與攀石，訓練抗逆力，每年DSE放榜前會辦升學及輔導講座，幫助學生面對未知。他認為學校應盡早為學生提供不同課外活動經歷及機會，讓他們尋找學業以外的舞台，並發揮所長，又勉勵學生「不應與其他人比較，應與自己比較，就會有進步」。