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教育
2025年5月12日星期一
常識學堂 第336期
中學生篩查：5%頻萌死念 逾三成有情緒困擾 青協倡集中做小組治療
查逸超續掌 中大校董會
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生活與科學：探究自動駕駛原理
生活與科學：探究自動駕駛原理
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【明報專訊】自動駕駛車輛逐漸普及，成為未來交通的主要趨勢，這些沒有司機的車輛如何安全地在道路上行駛？這背後少不了反饋控制，包括傳感器、控制器和執行器之間的緊密配合。
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