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教育

中學生篩查：5%頻萌死念 逾三成有情緒困擾 青協倡集中做小組治療

【明報專訊】青協中學生情緒健康篩查顯示，本學年逾三成受訪中學生備受情緒困擾，有5%（約133人）受訪學生有嚴重精神健康風險，需轉介精神科；5.3%（141人）幾乎每天萌生自殺或自殘念頭。青協督導主任馬佩雯指出，相較全港平均每7人便有一個患精神健康問題的比例更嚴重，形容令人擔心，提倡透過小組治療以同時服務多個學生。

青協前年11月至今年4月在26間中學提供情緒健康服務，以學生自填問卷方式，兩學年共篩查約4600名中學生，其中本學年31.5%受訪中學生具輕度至嚴重精神健康風險（即問卷總分達10分或以上）。28.4%學生在受訪時過去兩周內試過有幾天、一半日子或幾乎每天都有死念或想自殘（見表）。

63%經小組治療獲改善

馬佩雯稱，青協已為部分學生提供小組治療，當中62.5%學生的抑鬱情况獲改善。有學校接獲篩查結果後，經政府「三層應急機制」 轉介學生到公院精神料，當中有學生需輪候約60個星期，即逾一年。

馬說，高中生普遍對公開試等感壓力，初中生則面對適應、自身及家人期望過高等問題，舉例有初中生因未能結識朋友，上學令他感壓力而缺課。她亦稱，有中六生擔心英文成績不理想，並在考試前3個月與好友鬧翻，篩查發現有嚴重精神健康風險，當時手震、神情呆滯，有自殺念頭。她稱與校方協商後，決定先讓學生到私家精神科求診，同時輪候公院精神科，排期4至6個月期間為他安排輔導，減退自殺念頭。

半年第三層轉介73 第二層126

三層應急機制前年12月展開，將延續至今年底。教育局回覆本報，今年截至上月底，全港有11宗中小學生懷疑自殺身亡個案。醫管局回覆，去年11月30日至今年3月底，暫錄73宗透過「三層應急機制」第三層由校長轉介個案，當中緊急個案佔約7%，半緊急個案佔約56%。社署回覆，去年11月至上月底，接獲126宗學校轉介使用第二層機制，接觸校外支援網絡隊伍。

馬佩雯稱，機制下校外支援網絡隊伍可使學生情緒問題不再惡化，提倡集中資源做小組治療，透過朋輩間互相輔導，較個案形式介入成本低。

「資源永不夠」 校長冀延機制

天主教鳴遠中學校長周黎明表示，考試前後尤其6月份較多學生有情緒問題。他稱三層應急機制推出後，師生對精神健康警覺提高，但資源「夠就永遠不足夠」，學生面對的問題愈趨複雜，教師工作亦繁重，目前只能集中為訓輔教師培訓，「不能夠說單一兩次或兩三次工作坊，就會成為一個專家，也是沒有可能的事」，冀政府延續機制。

相關字詞﹕自殺 中學生 情緒健康 青協

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