【明報專訊】我們能在多大程度上理解別人?這是2024年諾貝爾文學獎得主韓國作家韓江在其代表作《素食者》裏提出的疑問。月前在界限書店的講座「You Are What You Eat:探索韓江的《素食者》」上,邀來了大學講師Roger Lee(李敬恒)、文學研究者Sabrina Yeung(楊彩杰)和從事出版業的Sunnie Wong(黃曉彤),從韓國社會文化脈絡出發,結合小說文本,討論世上無形的暴力與理解他者的困難所在。