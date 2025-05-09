嶺大命學生組織清空庫存室

校方稱要翻新改善消防

嶺大學生事務處的電郵提到，校方基於消防安全問題，展開翻新工程，所有學生組織存放於康樂樓107室、108室及215室的物資需於本月30日中午前清空。學生會代表會周二晚召開緊急聯席會議，各屬系會代表經商討及協調後，決定一同清理及整理房內物資，同時物色校外可租用的貨倉空間。

嶺大編委引述學生會幹事會代表賴卓賢在緊急會議稱，庫存室內物資不多，是可處理範圍內，學生會目前在葵青租用迷你倉，考慮日後各屬系會舉辦迎新營時取物資或不便，暫考慮租用離嶺大較近的倉庫。劇社代表胡天朗表示因物資較多，需於不同時間準備道具，認為租用校外空間做法不便。

學生會擬註冊及簽約章

嶺大正要求學生組織向校方註冊及簽署《學生領袖約章》，確保學生守法及負責任行為。嶺大編委引述學生會稱，計劃按要求註冊及簽署《約章》，重新申請使用空間；倘未能成功註冊，將把物資搬遷至校外迷你倉。