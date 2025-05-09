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教育

家長怨綠茵遲通知結業 有嘆多幼園報名時間已過 同區選擇少

【明報專訊】綠茵英文國際幼稚園兩年間共4間分校結業，創校20年的東涌分校及創校14年的浪澄灣分校均在7月尾停辦。部分家長昨日稱理解學校決定，亦有家長批評校方太遲通知，導致他們要頻撲為子女覓新校。教育界立法會議員朱國強表示，近年出生率下跌，加上不少中產家庭移民，私立幼稚園難再以學前班（N班）作生源保證，料更多幼稚園面臨停運。

有憂每班學生多 不考慮資助校

本報昨到綠茵浪澄灣及東涌分校採訪，學校如常上課，兩校學生來自五湖四海，例如內地、日本、英國。兒子就讀浪澄灣分校低班（K2）的內地家長Terry（化名）說，當初認為該校規模不小、分校多，且比較維多利亞、學之園等私立幼稚園，學費非最貴，盼兒子在國際幼稚園多接觸英語。他近日已申請3間私校，暫不考慮「幼稚園教育計劃」下的資助幼稚園，擔心每班學生人數較多，教師難特別照顧。

浪澄灣分校台灣家長呂女士對停運感錯愕，她說現時很多學校的報名時間已過，原本同區的道爾頓幼稚園等私校早前已搬走，變相區內選擇減少，擔心正就讀N班的女兒暑假後仍未找到學校。她說本地資助幼稚園功課量較多，且女兒聽不懂廣東話，未打算報讀。

東涌分校N班家長廖太稱，原打算讓兒子原校直升幼兒班，批評校方「臨急臨忙」通知，「現在很多好的學校已收足生」，暫擬轉報青衣區幼稚園。該校另一低班家長說，學校質素不錯，對停運感可惜，而很多幼稚園上午班現已滿額，同區較少學校具備廣東話、英文及普通話語境，暫未在區內覓得心儀學校，料很可能要跨區轉校。

朱國強：私校難再靠N班保生源

朱國強表示，私立幼稚園的服務對象多為年輕、收入較高的中產家庭，近年出生率低，加上部分家庭移民，令私校失去目標客源，難再以學前班招來足夠生源，加上租金、教職員工資等成本上漲，倘生源不足，便無法支撐營運開支，認為政府需加倍正視，以鼓勵生育。

翻查資料，綠茵英文國際幼稚園1994年創立馬鞍山校舍，高峰時有7間分校，去年停運馬鞍山及大埔分校。浪澄灣分校日前宣布因出生率跌、家庭遷移等，無法承受經營壓力而停辦；該校全日班年費約13萬元。東涌分校職員日前透露校方因租金等壓力停辦；該校全日班年費約10萬元。兩校均自2021年起沒加學費。

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