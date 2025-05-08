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教育

醫護業轉投工程 「職學菁英」喜覓志業

【明報專訊】中學文憑試（DSE）上月考畢，學生正籌劃出路。職業訓練局（VTC）轄下香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生張穗笙前年從醫護行業轉跑道，參加VTC職學計劃投身建造業，終覓志業的她說，見證有份將「爛地」建成大廈，尤覺滿足。

VTC昨舉行傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎禮，嘉許13名表現優秀的學徒，有份獲獎的張穗笙在金門建築做工程技術員（營造）學徒，同時修讀土木工程課程，一周工作4天，另有一天需密集上課，雖感辛苦，幸得同事支持，逢測考都獲准請假備試。

在工地日曬雨淋，但張穗笙笑言現在很難找到真正喜歡做的事，「就算曬黑也不要緊，最多塗多點（防曬液）」。她回想，會考後讀過商科高級文憑，曾到私院做健康服務助理，常面對生離死別，前年隨妹妹由學徒做起，投身建造工程業。

2015年參與職學計劃的郭偉樂，當年讀VTC氣體燃料工程相關課程，加入煤氣公司做學徒，現晉升助理工程師，並在理大讀碩士，計劃5年內考取註冊工程師。他稱學徒訓練讓他可在不同地方工作，約3年便考到多個專業牌照。

教育局長蔡若蓮昨致辭稱，職學計劃與700間企業合作，為關鍵行業提供人才。VTC副執行幹事沈朝暉稱，計劃今學年有逾萬名學員，隨着市場需求變化，將加入資訊科技、樹藝及醫療保健等課程。

相關字詞﹕蔡若蓮 職專教育 職業訓練局

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