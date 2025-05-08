明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

綠茵幼園再停2校 剩2間 今學年共17校結業 3正申註冊

【明報專訊】綠茵英文國際幼稚園位於浪澄灣及東涌的分校將停辦，今學年累計17間幼稚園結業。浪澄灣分校昨發通告稱，因出生率下跌、營運成本上漲等，分校7月尾將停辦。東涌分校職員昨回覆電話查詢透露，因租金壓力上升，7月亦將結業。私立獨立幼稚園校長蔡麗芳認為，適齡學童人口下跌難短期內解決，預料更多集團停運部分分校以維持剩餘校舍營運。

本報昨向教育局查詢是否知悉綠茵浪澄灣、東涌分校停辦，局方確認已獲校方通知7月31日起停辦。當局會為校方、家長和學生提供支援，現時區內有足夠學額及幼兒中心。局方稱，截至本月初共17間幼稚園於今學年內或結束時停辦，另有3間正申請註冊。

翻查資料，綠茵2020年停辦上水分校，去年停運馬鞍山及大埔分校，現剩4間分校位於浪澄灣、東涌、康城和將軍澳，均沒參與幼稚園教育計劃，其中「幼稚園概覽」顯示浪澄灣分校全日班學費約13萬元，東涌分校約10萬元。

一稱學童減家庭遷移 一謂租金升

2011年創校的浪澄灣分校昨發家長信稱，近年面對本港出生率下跌、營運成本上漲、區內適齡兒童減少等連串挑戰，加上近年家庭遷移，加劇學生人數下降，校方面臨「無法承受的經營壓力」，7月尾將停辦。校方稱將獲區內友校和教育局協助，確保學童能順利轉讀就近幼稚園。至於已交來年留位費的家長，可下周五（16日）或之前遞交退款通知書，7月前全數退款。

本報昨以家長身分致電浪澄灣以外3校，東涌分校職員稱，復活節假期前後已通知家長因租金壓力上升，今年7月結業。康城分校職員稱各分校行政獨立，學校營運不受其他分校停辦影響。將軍澳分校職員稱近年收生「仲係好穩定」，近期校舍續租幾年，如常收生。

有校長不望政府援手 盼鼓勵生育

教育局推算本港幼稚園適齡人口將由今年3.62萬急跌至明年2.99萬，跌幅17.4%，之後回升（見表）。蔡麗芳說，近期曾聞有幼稚園稱過往每年能收約400個學生，今年僅收約300人，認為並非減學費能解決問題，「減幾多都係冇學生」。她又稱，儘管由新冠疫情起部分幼稚園曾獲減租，依她觀察，約七成幼稚園仍面臨每年加3%至5%管理費。

蔡說政府財赤，不奢望當局增資源救亡，希望政府多鼓勵生育，「向年輕夫婦灌輸生小朋友有咩好，例如有下一代就可以薪火相傳」。

相關字詞﹕教育局 蔡麗芳 教聯會 幼稚園 幼稚園停辦 綠茵英文幼稚園

上 / 下一篇新聞