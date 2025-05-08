綠茵幼園再停2校 剩2間 今學年共17校結業 3正申註冊

本報昨向教育局查詢是否知悉綠茵浪澄灣、東涌分校停辦，局方確認已獲校方通知7月31日起停辦。當局會為校方、家長和學生提供支援，現時區內有足夠學額及幼兒中心。局方稱，截至本月初共17間幼稚園於今學年內或結束時停辦，另有3間正申請註冊。

翻查資料，綠茵2020年停辦上水分校，去年停運馬鞍山及大埔分校，現剩4間分校位於浪澄灣、東涌、康城和將軍澳，均沒參與幼稚園教育計劃，其中「幼稚園概覽」顯示浪澄灣分校全日班學費約13萬元，東涌分校約10萬元。

一稱學童減家庭遷移 一謂租金升

2011年創校的浪澄灣分校昨發家長信稱，近年面對本港出生率下跌、營運成本上漲、區內適齡兒童減少等連串挑戰，加上近年家庭遷移，加劇學生人數下降，校方面臨「無法承受的經營壓力」，7月尾將停辦。校方稱將獲區內友校和教育局協助，確保學童能順利轉讀就近幼稚園。至於已交來年留位費的家長，可下周五（16日）或之前遞交退款通知書，7月前全數退款。

本報昨以家長身分致電浪澄灣以外3校，東涌分校職員稱，復活節假期前後已通知家長因租金壓力上升，今年7月結業。康城分校職員稱各分校行政獨立，學校營運不受其他分校停辦影響。將軍澳分校職員稱近年收生「仲係好穩定」，近期校舍續租幾年，如常收生。

有校長不望政府援手 盼鼓勵生育

教育局推算本港幼稚園適齡人口將由今年3.62萬急跌至明年2.99萬，跌幅17.4%，之後回升（見表）。蔡麗芳說，近期曾聞有幼稚園稱過往每年能收約400個學生，今年僅收約300人，認為並非減學費能解決問題，「減幾多都係冇學生」。她又稱，儘管由新冠疫情起部分幼稚園曾獲減租，依她觀察，約七成幼稚園仍面臨每年加3%至5%管理費。

蔡說政府財赤，不奢望當局增資源救亡，希望政府多鼓勵生育，「向年輕夫婦灌輸生小朋友有咩好，例如有下一代就可以薪火相傳」。