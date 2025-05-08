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教育
2025年5月8日星期四
公民學堂 第098期
綠茵幼園再停2校 剩2間 今學年共17校結業 3正申註冊
醫護業轉投工程 「職學菁英」喜覓志業
議員促早建北都大學城 教局：時間表合適
放眼中國：內地禁賣卵代孕
速讀公民：緬甸地震 陸港馳援
速讀公民：內地現高純石英礦 減對美依賴
你識唔識：公共場所擬禁電子煙
你識唔識：選擇題
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案
放眼經濟：公營醫療收費改革
世界之趣：尼日利亞服裝會說「話」
世界之趣：製衣技術多 圖案藏信息
世界有話題：各國世博展風采
世界有話題：答案
速讀公民：緬甸地震 陸港馳援
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【明報專訊】■新聞撮要
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綠茵幼園再停2校 剩2間 今學年共17校結業 3正申註冊
醫護業轉投工程 「職學菁英」喜覓志業
議員促早建北都大學城 教局：時間表合適
放眼中國：內地禁賣卵代孕
速讀公民：緬甸地震 陸港馳援
速讀公民：內地現高純石英礦 減對美依賴
你識唔識：公共場所擬禁電子煙
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填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案
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綠茵幼園再停2校 剩2間 今學年共17校結業 3正申註冊
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