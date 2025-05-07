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2025年5月7日星期三
語文同樂 第772期
專上教師操守指引擬參考中小學 業界盼准自訂
嶺大免費倫理學網課 助公眾應對災難風險
一手一腳播種育苗 小學生太陽花贈母報恩
新書試閱：「漫」遊辭海
新書試閱：拆組字頭 轉換念頭
視聽之娛：戰爭現場的慘痛記憶——《戰役》
時事中文：貿易戰掀囤貨潮
超譯中文：四體不勤，五穀不分——「五穀」到底是哪五穀？
乜乜物物：不是只有一種天空——金寶英〈地球的天空繁星閃閃〉
Talk of the town：Terracotta Army in Hong Kong
Talk of the town：Chinese Cultural Festival
Answers：Talk of the town
Comic：Father of safer prenatal testing -Lo Yuk-ming
Horizon：Magical pink lakes
Answers：Horizon
時事中文：貿易戰掀囤貨潮
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【明報專訊】美國最近掀起全球關稅戰，當地不少人擔憂日後物價上漲，瘋狂搶購及囤積日用品。你覺得他們搶購是未雨綢繆，還是杞人憂天？
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